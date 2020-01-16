İki kapısı olmayan arabayı görenler şaşkına döndü
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İki kapısı olmayan arabayı görenler şaşkına döndü

Mersin'de iki kapısı olmayan otomobili seyir halinde görenler, şaşkına döndü. Trafikte ilerleyen otomobil, cep telefonuyla görüntülendi.

16.01.2020 09:16 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:28
İki kapısı olmayan arabayı görenler şaşkına döndü

Merkez ilçesi Hal Mahallesi'nde iki kapısı olmadan hem kendi can güvenliğini tehlikeye atan hem de trafik kurallarını ihlal eden otomobil sürücünün trafikte ilerlemesi, diğer sürücülerin dikkatini çekti.

GÖRENLER ŞAŞIRDI

Çevredekilere aldırış etmeden aracını çalıştırıp, trafiğe çıkan otomobil sürücüsünü gören bir kişi, cep telefonuyla görüntüledi. Kaydedilen görüntülerde kapısı olmadan yoluna devam eden otomobil sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: İki kapısı olmayan arabayı görenler şaşkına döndü
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