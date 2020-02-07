İki gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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İki gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Karabük'ün Yenice ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

07.02.2020 22:43 | Son Güncelleme: 07.02.2020 22:44
İki gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

'ün ilçesinde kendisinden 2 gündür alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Yirmibeşler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Pakize Çavuşoğlu'ndan iki gündür haber alamayan komşuları merak etti. Her gün cama çıkarak komşularına görünen yaşlı kadının evine giden bakkal işletmecisi zili çalmasına rağmen cevap alamayınca durumu polislere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis ekipleri içeriye girdiğinde yaşlı kadını hareketsiz olarak buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Çavuşoğlu'nun astım hastalığı bulunduğu öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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