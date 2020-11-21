İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

21.11.2020 18:28 | Son Güncelleme: 21.11.2020 18:33
İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada başına sert cisimle vurulan Osman Yağcı (36) yaşamını yitirirken, Ali Ulvi Yağcı (34) ağır yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada başına sert cisimle vurulan Osman Yağcı (36) yaşamını yitirirken, Ali Ulvi Yağcı (34) ağır yaralandı. 

Olay saat 13.30 sıralarında merkez Ataköy Mahallesi Ataköy Küme Evleri'nde meydana geldi. Daha önce birbirlerinin bölgesinde satış yapma konusunda aralarında husumet bulunan fırıncı C.K. (43) ile Osman Yağcı bugün telefonla tartıştı. Bunun ardından Osman Yağcı, Ali Ulvi Yağcı, İ.G. (58), O.Y. (25), M.Y. (50), A.Y. (32) ile birlikte 42 UG 474 ve 03 AAG 901 plakalı araçlarla C.K.'nin bulunduğu eve geldi. Burada Osman Yağcı ve beraberindekilerle C.K. ve yanında bulunan H.Y. (44) ve H.Y. (36) arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Osman Yağcı ile Ali Ulvi Yağcı başlarına aldıkları darbelerle ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Osman Yağcı ve Ali Uli Yağcı ambulansla hastaneye götürüldü. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde müdahale edilen Osman Yağcı kurtarılamadı. Ali Ulvi Yağcı'nın ise Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olay yerinde yaptığı incelemede 2 pompalı tüfek ile tabanca, 9 mm çapında 5 boş kovan, 15 boş kartuş, 1 dolu kartuş ele geçirdi. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği olayla ilgili soruşturma başlattı.


İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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