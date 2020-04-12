İki fırının arabası çarpıştı, maddi hasar meydana geldi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki fırın arabasının çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki fırın arabasının çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Akyazı ilçesi Pazarköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Akyazı'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde ekmek dağıtımı yapan fırınlara ait olduğu belirtilen iki araç Pazarköy Caddesi üzerinde çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA