İki Çocuk Annesi Kadının Ölümünün Altından Gönül İlişkisi Çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde geçen yıl Kasım ayında hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı Sibel A.'nın (43) kazara ölmediği, intihar ettiği ortaya çıktı. Olayın ardından Sibel A.'nın çocukları, annelerinin gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettikleri Oktay Ö. tarafından dolandırılıp, şantajla intihara sürüklendiğini ileri sürerek dava açtı.

Olay, geçen yıl 23 Kasım'da, Aydın-İzmir Otoyol Kavşağı'ndaki hemzemin geçitte meydana geldi. Denizli- İzmir seferini yapan yolcu treni, Sibel A.'ya çarptı. Trenin önünde yaklaşık 50 metre sürüklenen Sibel A., yaşamını yitirdi. Sibel A., bir gün sonra Tepecik Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sibel A.'nın ölümü, kayıtlara kaza olarak geçti.

Oğlu Ahmet M. (25) ve kızı Kerime Y. (21), olaydan 6 gün sonra annelerinin ölümünün şüpheli olduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatan savcılık, mobese kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde Sibel A.'nın trenin önüne atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı.

ÇOCUKLARI DAVA AÇTI

Bunun üzerine Ahmet M. ve Kerime Y. annelerinin gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettikleri Oktay Ö. tarafından intihara sürüklendiğini ileri sürüp, 15 Ocak'ta Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde avukatları aracılığıyla dava açtı. İki kardeşin imzasının bulunduğu, Oktay Ö. hakkında dolandırıcılık, sahtekarlık ve ölüme teşvik etmek suçlarından açılan davanın dilekçesinde, şöyle denildi: "Annem Sibel A., Haziran 2018'da Erkan M.'den boşandı. Boşanmadan sonra Tepecik Mahallesi'nde yaşayan ve aynı zamanda evli Oktay Ö. ile gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Çocukları olarak ilk başta bu ilişkiye karşı çıktık. Ancak Oktay Ö., her defasında, eşinden boşanıp, annem ile evleneceğini söyledi. Ancak, eşinden boşanmadı. Annemizi hep kandırdı. Annemi, 'Üzerine daire aldım ve tapuda devir yapacağız' diye kandırdı. Tapuya gittiklerinde, işlemlerin bir hafta sonra yapılacağını belirtip, anneme 140 bin TL'lik senet imzalatmış. Ev alma işi olmamasına rağmen senedi anneme vermemiş ve icraya koymuştur. Bununla yetinmeyen Oktay Ö., eşinden boşanamadığı halde, 'Boşandım' diyerek annemi kandırmış. Annem durumu öğrendiğinde ise Oktay Ö., annemin elinde fotoğrafları olduğunu bunları mahalleye yayarak kendisini rezil edebileceğini söyleyip, 'Ölmeden benden kurtulamazsın' demiştir. O gün akşam da annem kendisini trenin altına atarak intihar etmiştir. Annem hem dolandırılmış hem de şantajla zorla intihara sürüklenmiştir."

İki kardeş, annelerinin yaşadıklarını anlattığı telefon görüşmelerine ait ses kaydını da mahkemeye delil olarak sundu. Davanın ilk duruşmasının gelecek günlerde görüleceği bildirildi.