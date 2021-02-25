İki cani, ülkesini beğenmedikleri genci metrelerce yükseklikteki köprüden aşağı attı

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Kolombiya'nın Cauca kentinde Venezuelalı iki kişi, 19 yaşındaki genci köprü üzerinde sıkıştırıp nereli olduklarını sordu. İki kişi, Perulu olduğunu söyleyen genci ayaklarından tutup metrelerce yükseklikteki köprüden aşağı attı. Talihsiz gen yaşamını yitirirken iki saldırganın halen arandığı belirtildi.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre; Venezuelalı oldukları belirtilen iki kişi, köprüde karşılaştıkları 19 yaşındaki Silvano Cántaro'nun önünü kesti.

Olayı videoya kaydeden zanlılar, biri Silvano ile konuşurken kendisini anlamadığını ve düzgün konuşması gerektiğini söyledi. Daha sonra bir zanlı, Silvano'ya nereli olduğunu sordu. Silvano, Perulu olduğunu söyleyince, Silvano'yu tutup köprüden attı. Köprü altında bulunan ağaçlı bölgeye düşen Silvano hayatını kaybetti. Saldırganlar daha sonra Silvano'nun çantasını da köprüden aşağı attı. Videonun sonlarında, Silvano'yu köprüden atan şüpheli arkadaşına sakince 'Öldü. Videoyu sil' demesi dikkatlerden kaçmadı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bir gün sonra ormanlık alanda yapılan aramalarda Silvano'nun cansız bedeni bulundu. Polis, Venezualalı olan iki saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

ÇALIŞMAK İÇİN KOLOMBİYA'YA GİTMİŞ

Kısa bir süre önce Peru'dan çalışmak için kaçak yollarla Kolombiya'ya giriş yapan Silvano'nun en son kız kardeşini arayıp kendisinden para istediği belirtildi.