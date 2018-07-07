İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım

İyilik-Der ve Uluslararası İslami Yardımlaşma Derneğince ihtiyaç sahibi 1500 aileye gıda yardımı yapıldı.

Şehitkamil Belediyesinin Çıksorut Mahallesi'ndeki Mütercim Asım Sosyal Tesislerinde dağıtılan yardımı almak için kayıt yaptıran Türk ve Suriyeliler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Görevliler, bulgur, pirinç gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım paketlerini ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.

İyilik-Der Gaziantep Şube Başkanı Talip Çelik, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan ayında 10 bin çocuğa elbise ve 4 bin 500 aileye de gıda yardımı yaptıklarını anımsattı.

Bugün de yine 1500 aileye gıda yardımı yaptıklarını ifade eden Çelik, "Uluslararası İslami Yardım Teşkilatı ile ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımları gerçekleştiriyoruz. Yardımları yaparken Suriyeli Türk ayrımı gözetmeksizin, gerçekten muhtaç sahibi tüm insanlarımıza yardımları gerekli yardımları yapacağız." diye konuştu.