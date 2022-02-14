İhsaniye - Yalakdere arasında ağaçlandırma devam ediyor

BAHÇE, OSMANİYE (Bültenler) - Şehrin birçok noktasına park, bahçe, mesire alanı gibi yeşil alanlar kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ana güzergâh olarak kullanılan yolların çevresindeki yeşil alanları da düzenliyor. Bu kapsamda Karamürsel ilçesi İhsaniye - Yalakdere mahalleleri arasında 3,5 km uzunluğundaki yolun kenarında uygun olan noktalara 450 adet ağaç dikiliyor. Çalışmalar kapsamında 272'sinin dikimi yapıldı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çevre düzenleme çalışması devam ediyor.

TOPLAMDA 450 AĞAÇ DİKİLECEK

Karamürsel İhsaniye - Yalakdere mahalleleri arasında yer alan 3,5 km uzunluğundaki yol kenarında uygun alanlara 272 ağaç dikildi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yol boyunca toplamda 450 adet ağaç dikimi yapacak. Dikilen ağaçlar ıhlamur, akçaağaç, çınar, dişbudak ve akasya türlerinden. Böylece hem yol kenarındaki dikenli otlardan kaynaklanan çirkin görüntü ortadan kaldırıldı, hem de bölge yeşil bir alana kavuşturuldu.

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