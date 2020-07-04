İhsaniye Belediyesi tanzim pazarı kurdu Afyonkarahisar İhsaniye Belediyesi tarafından ilçede tanzim pazarı kuruldu.

Afyonkarahisar İhsaniye Belediyesi tarafından ilçede tanzim pazarı kuruldu.

İhsaniye Belediyesi tarafından bugünden itibaren her hafta cumartesi günleri tanzim pazarı kurulması kararı alındı.

İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen konu ile ilgili açıklamada Burada ki amacımız hem halk pazarında oluşan kalabalığı azaltmak ve fiyatlarında çarşamba günleri kurulan pazardan daha ucuz satış yapılmasıdır. İhsaniye halkımız cumartesi günleri kurduğumuz tanzim pazarından memnunlar uygulama için de bizlere teşekkür ettiler. İlerleyen dönemlerde ayrıca eksikliklerimizi de tamamlayacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA