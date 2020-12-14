- İhsaniye Belediye hizmet binası projesinde sona yaklaşıldı

- İhsaniye Belediye hizmet binası projesinde sona yaklaşıldı

Başkan Türkmen: "5 milyon TL'ye mal olan yeni binamıza bahar aylarında taşınacağız"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen, geçtiğimiz aylarda başladıkları yeni belediye hizmet binası projesinde sona gelindiğini kaydederek, yaklaşık 5 milyon TL'ye mal olan yeni belediye binasına önümüzdeki Nisan ayında taşınabileceklerini belirtti.

İhsaniye Belediyesi tarafından yapımına geçtiğimiz aylarda başlanan yeni hizmet binası inşaatında sona gelindi. Kaba inşaatı biten ve çevre düzenlemesi ile iç dekorasyon işlerinin kaldığı binanın tamamlanması için belediye ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında dahi aldıkları izin ile mesaiye devam ediyor.

Başkan Türken, projede sona gelindiğini kaydederek binanın yapımı için yaklaşık 5 milyon TL harcandığını ve bunun 2,5 milyon TL'sinin İller Bankasından sağlanan kredi ile gerçekleştirildiğini ifade etti. Başkan Türkmen, "Korona virüsten dolayı kısıtlamalarda dahi çalışıyoruz. Binamızda sadece çevre düzenlemesi ve iç dekorasyonu kaldı. Yakın bir zamanda İhsaniye halkımızın hizmetine açacağız. İşi teslim aldık yüklenici firmanın yapacağı bir iş kalmadı. 2 bin 400 metrekare olan yeni binamızda İhsaniye halkımıza hizmet vereceğiz. İş bitti her an taşınabiliriz ama kış aylarından ziyade baharda taşınmak istiyoruz. Büyükşehir olursa Afyonkarahisar İhsaniye'ye daha iyi bir hizmet verebileceğiz yeni binamız sayesinde" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LOKMAN AKINCI