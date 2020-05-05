İGF'den gazetecilere siperlik maske desteği
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İGF'den gazetecilere siperlik maske desteği

İGF'den gazetecilere siperlik maske desteği
05.05.2020 12:33 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:33

İnternet Gazetecileri Federasyonu, federasyona üye derneklerin üyesi basın mensuplarına 500 adet yüz koruyucu siperlik maske dağıttı.

İnternet Gazetecileri Federasyonu, federasyona üye derneklerin üyesi basın mensuplarına 500 adet yüz koruyucu siperlik maske dağıttı. Federasyon Genel Başkanı Mesut Demir, korona virüs mücadele sürecinde riskli meslek grubu arasında olan medya çalışanlarının görevlerini daha sağlıklı yapabilmeleri için gerekli destekleri yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Korona virüs salgını sürecinde halkın evlerinde kalarak gündemden ve gelişmelerden haberdar olmaları için canla başla çalışan medya mensuplarına İnternet Gazetecileri Federasyonu'ndan yüz koruyucu siperlik maske desteği geldi.

500 adet yüz koruyucu siperlik maske, federasyon üyesi dernek üyesi basın mensuplarına İnternet Gazetecileri Federasyonu tarafından dağıtımları gerçekleştirildi.

İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, bu zorlu süreçte riskli meslek grupları arasında ilk sıralarda bulunan medya mensuplarının görevlerini daha sağlıklı yapabilmeleri için gerekli desteği sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Mesut Demir, "Federasyonumuza bağlı derneklerimizin talepleri doğrultusunda sahada görevli meslektaşlarımızın en büyük sıkıntısı olan yüz koruyucu siperlik maske dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz. İnşallah en kısa sürede normalleşme sürecine girerek bu zor durumdan ülke olarak alnımızın akıyla ve sağlıkla çıkacağız" dedi.

"İnternet Yasası'nın çıkarılması engellenmemeli"

Korona virüs salgını sürecinde dünyada haberlerin internet medyası aracılığıyla takip edildiğinin altını çizen Mesut Demir, "Teknolojinin geldiği noktada bazı gerçekleri görmemek mümkün değil. Dünyanın bir çok ülkesinde teknoloji ile birlikte internet medyası kabul görmüştür. Lakin, ülkemizde halen daha internet medyasının internet yasası çıkmamasından dolayı fiili gazeteci statüsünde olmaması üzücüdür. Meclis'e getirilen sosyal medya ile ilgili yasal düzenlemenin içinde internet yasasının olmaması, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda gerilemesine neden olacaktır. Sosyal medya ile ilgili mutlaka düzenleme olmalı ve desteklenmelidir. Ancak, internet yasasının Meclis'e getirilmesinin baskılarla engellenmeye çalışılması, ülkeye zarar getirir" ifadelerini kullandı.

"İnternet Yasası ile işsiz gazeteci kalmayacak"

Türkiye'nin birçok ilinde merdivenaltı internet haberciliği yapıldığına vurgu yapan Mesut Demir, "Bunun yasal dayanağı olmadığı için müsaade edilmektedir. Lakin, medyanın geleceğinin internet medyasında olduğunu herkes çok iyi bilmektedir. Bu doğrultuda geç kalınmadan internet yasası Meclis'e getirilmesi, 550 milletvekilinin de bu yasaya destek vermesi şarttır. Bu yasa ile birlikte Türkiye'de medya hak ettiği yerde olacak, işsiz gazeteci kalmayacaktır" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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