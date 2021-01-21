Son dakika haber: 98 yaşındaki Atlas nine, Covid-19 aşısı oldu

IĞDIR'da yaşayan, 9 çocuk annesi ve 38 torun sahibi Atlas Yaray'a (98), evine gelen sağlık ekiplerince Covid-19 aşısı yapıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, huzurevleri ve engelli bakım merkezlerinde kalanların yanı sıra 90 yaş ve üstü kişilere yönelik aşılama çalışması devam ediyor. Iğdır'ın Bağlar Mahallesi'nde oğlu Gündüz Türkyılmaz ile birlikte yaşayan, 9 çocuk annesi ve 38 torun sahibi Atlas Yaray da aşı oldu. Merkez Toplum Sağlığı Başkanı Uzm. Dr. Mücahit Alparslan, "2 gündür yaklaşık olarak 90 yaş üstü vatandaşımıza aşıları isteğe bağlı olarak yapıyoruz. Özellikle kendilerinin onayını alıp Covid-19 aşısını uygulamış oluyoruz. İnşallah bu Covid-19 aşısını uygulayarak hastalığı mümkün oldukça azaltacağız. Iğdır'da yaklaşık 400 90 yaş üstü vatandaşımız bulunuyor. Hepsini tek tek ziyaret edeceğiz" diye konuştu.Gündüz Türkyılmaz da "Allah devlete zeval vermesin. Evimize gelen sağlık ekibi, aslında 100 yaşında olan anneme Covid-19 aşısı yaptı. Biz de aşı olmak üzere sıramızı bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat DENİZ