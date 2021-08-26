Iğdır Millet Bahçesi'nde sona doğru
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Iğdır Millet Bahçesi'nde sona doğru

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Haberler | Güncel

Iğdır Millet Bahçesi'nde sona doğru "Daha Çok Yeşil" anlayışı doğrultusunda Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilmeye başlanan millet bahçelerinden biri olan Iğdır Millet Bahçesi'nde sona doğru gelindi.

Iğdır Millet Bahçesi'nde sona doğru

IĞDIR - "Daha Çok Yeşil" anlayışı doğrultusunda Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilmeye başlanan millet bahçelerinden biri olan Iğdır Millet Bahçesi'nde sona doğru gelindi.

Iğdır Merkez Hakveyis Mahallesi'nde yapımına başlanan millet bahçesi için çalışmalar sürüyor. Hakveyis Mahallesinde 90 bin metrekarelik eski kum ocağı üzerinde yapılan millet bahçesinde gezinti yolları, bisiklet yolu, spor sahaları, tematik bahçeler, millet kıraathanesi ve diğer sosyal donatılar yer alıyor. Sona doğru gelinen projenin Ekim ayının ilk haftasında tamamlanması bekleniliyor. Projenin tüm hızıyla devam ettiğini belirten şantiye şefi Beran Musaoğlu, "Burası toplam 125 bin metrekare üzerine 1800 metrekare inşaat alanına sahip ve 24 bin metrekare biyolojik üretim olan bir sosyal tesis alanına sahip. Ekim ayının ilk haftası inşallah bu parkı Iğdır halkının hizmetine sunacağız. Park sınırları içinde toplam 1500 metre yürüyüş parkuru ve 1500 metre bisiklet parkuru bulunmaktadır. Ayrıca 1350 metrekare çocuk oyun parkı grubu da bulunmaktadır" dedi.

Iğdır millet bahçesi ile ilgili önceden paylaşılan bitmiş hali gören vatandaşları kendine hayran bırakmıştı.

Iğdır Millet Bahçesi'nde sona doğru
Iğdır Millet Bahçesi'nde sona doğru
Iğdır Millet Bahçesi'nde sona doğru
Iğdır Millet Bahçesi'nde sona doğru

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum

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