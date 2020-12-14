Iğdır'da kayıp 6 çocuk babası, mağarada ölü bulundu

IĞDIR'da 2 gün önce kayıp ihbarı üzerine arama çalışması başlatılan 6 çocuk babası İbrahim Cantemur'un (50) bir mağarada cansız bedeni bulundu.

Iğdır'a bağlı Taşlıca köyünde yaşayan İbrahim Cantemur'un 12 Aralık'ta kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Cantemur'un telefonunun en son sinyal aldığı baz istasyonu çevresinde aramalar yoğunlaştırıldı. Çok sayıda personel ve eğitimli köpeklerin katıldığı aramalarda jandarma ekipleri, Yaycı köyündeki arazide terk edilmiş bir araç buldu. Aracın İbrahim Cantemur'a ait olduğunu belirleyen ekipler, bölgede aramalarını yoğunlaştırdı. Jandarma ekipleri, bugün köy yakınlarındaki bir mağarada Cantemur'un cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cantemur'un cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Cantemur'un eşi ve 6 çocuğu, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat DENİZ