Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın "Esrarengiz fare" dediği canlı ortaya çıktı

Iğdır'da bir kişinin bitkin halde bulduğu su maymunu yavrusu, tedavi edilerek doğal ortamına bırakıldı. Halk arasında "esrarengiz fare" olarak da adlandırılan su maymunu Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor.