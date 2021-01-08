Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın "Esrarengiz fare" dediği canlı ortaya çıktı
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Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın "Esrarengiz fare" dediği canlı ortaya çıktı

08.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:37
Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın

Iğdır'da bir kişinin bitkin halde bulduğu su maymunu yavrusu, tedavi edilerek doğal ortamına bırakıldı. Halk arasında "esrarengiz fare" olarak da adlandırılan su maymunu Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor.

Yöre halkından Sedat Aydın, Yaycı köyü yakınlarındaki sulak alanda bir su maymunu yavrusunun hareketsiz durduğunu gördü. Aydın'ın durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine bildirmesiyle bölgeye gelen ekipler, Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşadığı bilinen, Güney Amerika kökenli su maymunu tedavi altına aldı.

Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın 'Esrarengiz fare' dediği canlı ortaya çıktı

BULUNDUĞU BÖLGEYE GERİ BIRAKILDI

Halk arasında "esrarengiz fare" olarak da adlandırılan su maymunu yavrusu, gerekli tedavisinin ardından bulunduğu bölgede doğaya bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

Haber Yorumları (1)
ADINIZI YAZIN: KAÇAKCILAR GETİRMEDİYSE BENDE BİRŞEY BİLMİYORUM .
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