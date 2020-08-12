Iğdır'da 4.4 büyüklüğünde deprem
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Iğdır'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Iğdır'da 4.4 büyüklüğünde deprem Merkez üssü Iğdır Merkez Karagüney köyü yakınlarında 4.4 şiddetinde deprem oldu.

12.08.2020 04:15 | Son Güncelleme: 12.08.2020 04:28

Iğdır'da 4.4 büyüklüğünde deprem

IĞDIR - Merkez üssü Iğdır Merkez Karagüney köyü yakınlarında 4.4 şiddetinde deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Iğdır'ın Karagüney köyü Yakınlarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02: 29'da meydana gelen depremin derinliğinin 5.4 kilometre olduğu kaydedildi.

Adnan Bagana isimli vatandaş, "Tam uyumak için hazırlanıyordum ki birden deprem olduğunu hissettim. Hemen çocukları uyandırarak aşağı indik. Şuan ne olacağı belli olmadığı için yukarı çıkmıyoruz" dedi.

Iğdır'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Kaynak: İHA

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