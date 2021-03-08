İftarlık Gazoz konusu nedir? İftarlık Gazoz film oyuncuları kimdir? İftarlık Gazoz nerede çekildi?

Komedi türünde döneminde en çok merak edilen İftarlık Gazoz filmi yönetmenliğini Yüksel Aksu yaptı. Senaristliğini ise yine Yüksel Aksu üstlendi.İftarlık Gazoz film konusu ve oyuncu kadrosuyla merak ediliyor. Peki, İftarlık Gazoz film konusu nedir? İftarlık Gazoz film oyuncuları kimdir? İftarlık Gazoz nerede çekildi? İftarlık Gazoz film konusu ve oyuncu kadrosu! İşte detaylar!

İFTARLIK GAZOZ KONUSU NEDİR?

1970'ler Türkiye'sinin barış ve huzur dolu Ege kasabalarından birinde ailesi ile beraber yaşayan Adem, zeki ve çalışkan bir öğrencidir. 5.sınıfı yeni bitiren Adem, yaz tatilini boş geçirmek istemez ve ailesine Gazozcu Cibar Kemal Usta ile çalışmak istediğini söyler. Zor da olsa ailesinden izni koparan Adem gazozcu çırağı olarak çalışmaya başlar. Ramazan ayının başıdır ve Adem camide imamın oruç ile anlattıklarını üzerine alınır, üstelik Berna da oruç tutacaktır. Küçük olduğu için oruç tutmasına izin vermeyen ailesinden gizli oruç tutmaya başlar fakat Ege'nin yaz sıcağında, bir yandan da gazoz satarken oruç tutmak hiç de kolay değildir. Hele de bozmanın kefareti 61 gün iken ve Berna'nın aslında direk orucu tuttuğunu öğrenmişken! Susuzluk ve açlık onu çok yormuştur, seraplar görmeye başlar. Adem'in yaşadığı bu zorluklar, onu bir maceranın içine sürükler. Bitmek bilmeyen bu uzun gün, Gazozcu Ustası Cibar Kemal ve Adem için nasıl tamamlanacaktır?

İFTARLIK GAZOZ OYUNCULARI KİMDİR?

İftarlık Gazoz filminin oyuncu kadrosunda, Cem Yılmaz, Berat Efe Parlar, Okan Avcı, Yılmaz Bayraktar, Macit Koper ve Ümmü Putgül yer alıyor.

İFTARLIK GAZOZ NEREDE ÇEKİLDİ?

İftarlık Gazoz filmi, Muğla'nın Ula ve Menteşe ilçelerinde çekimleri gerçekleştirildi. Yönetmen Yüksel Aksu, çocukluğunun geçtiğiEge yöresinin 1970'li yıllarını anlatıyor. Plaj sahneleri için de caretta caretta kaplumbağalarıyla ünlü İztuzu Plajı mesken olarak seçildi.