İftara ne kadar kaldı? İşte 1 Haziran Cumartesi il il iftar vakitleri

2019 Ramazan ayına veda etmek üzereyiz. Dün gece bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi, dualar ve ibadetlerle idrak edildi. Aynı zamanda 9 günlük Ramazan bayramı başlaması ile birlikte imkanı olanlar ya memleketlerine ya da tatil beldelerine gittiler. Bu yüzden gidilen şehirde değişen iftar saati merak ediliyor ve Ramazan imsakiyesi araştırılıyor. Bulunduğunuz şehre göre iftar vakti ve Ramazan imsakiyesi arayanlar için, haberimizde hazırladığımız bağlantı ile şehrinizde iftara kaç saat kaldı görebilirsiniz. Aynı zamanda şehrinize ait Ramazan İmsakiyesi 2019 tablosuna bakabilirsiniz. İşte Diyanet'in verilerine göre hazırlanan 1 Haziran Cumartesi il il iftar vakitleri...

İftara Ne Kadar Kaldı? (2019 Ramazan İmsakiyesi)

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?



2019 Ramazan Bayramı, 4 Haziran Salı günü başlıyor, 6 Haziran Perşembe günü sona eriyor. 3 Haziran Pazartesi günü, bu senenin son Ramazan orucunu tutacağız. 4 Haziran Pazartesi sabahı ise bayram namazı eda edilecek. Bu senenin Ramazan Bayramı takvimi şu şekilde;

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

BAYRAM NAMAZININ ÖNEMİ

Bayram sevinç günü demektir. Topluca kılınan bayram namazları müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesidir. Bayramlar müslümanların birbirine yaklaştıran, dargınlıkları ortadan kaldıran, kardeşlik duygularını kuvvetlendiren önemli günlerdir. Bayramlar, Allah'ın mü'min kullarına birer ziyafet günleridir.

Müslümanların yılda iki dinî bayramı vardır:

1) Ramazan Bayramı.

2) Kurban Bayramı

Bayramın kelime anlamı; sevinç ve ortak bir olguyu beraber kutlamaktır. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramının birinci gününde sabah saatlerinde cemaatle bayram namazı kılınır. Bayram namazı sayesinde, birçok Müslüman bir araya gelir. Namazın ardından cami bahçesinde cemaat bayramlaşır. Böylelikle toplum arasında birlik ve beraberlik olgusu güçlenir.

Bayramlar sevinç günlerimizdir. Bayramlarda ziyaretler yapılır ve hediyeler verilir. Dargınlar barışır. İnsanlar arasında sevgi ve saygı bağları kuvvetlenir. Müslümanlar bayramlara Yüce Allah'ı anarak ve şükrederek başlarlar. Bu nedenle bayram günü erkenden kalkarak topluca namaz kılmak için camileri doldururlar. Bayramın ilk sevinci ve coşkusu camilerde yaşanır.