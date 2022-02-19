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İETT otobüsünde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İETT otobüsünde korkutan yangın

Beşiktaş'ta bir İETT otobüsünde yangın çıktı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ta bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Dumanı fark eden İETT şoförü yolcuları tahliye etti.

Beşiktaş'ta 30D tabelalı otobüs seyir halindeyken yanmaya başladı. Dumanı gören İETT şoförü Kabataş durağında aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Otobüsün arkasından ise dumanlar yükseldiği bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Beşiktaş, Yangın, İETT, 3. Sayfa, Haberler

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