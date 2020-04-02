İETT, 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi İETT Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı, geçtiğimiz günlerde bir otobüs şoförü tarafından ''Erkekten hemşire mi olur'' deyip araçtan indirilen sağlık çalışanı ile bir araya geldi. İETT, sağlık görevlisinden gösterdiği görevli kartına inanmayan şoför adına özür diledi.

Geçtiğimiz günlerde sağlık çalışan Tolgahan Karadaş, koronavirüs nedeniyle ücretsiz olarak kullanma hakkı bulunan bir otobüse bindi. Otobüs şoförünü görevine inandıramayan Karadaş, ''Erkekten hemşire mi olur?'' denilerek otobüsten aşağı indirildi. İETT Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı Müfit Yetkin, Tolgahan Karadaş'la bir araya gelerek kendisini otobüsten indiren şoför adına özür diledi.

ŞOFÖR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Tolgahan Karadaş 30 Mart Pazartesi günü akşam saatlerinde mesai bitiminin ardından hastaneden çıkarak Alibeyköy'e gitmiş, burada ev ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra özel halk otobüsüne binmişti. Cumhurbaşkanlığınca çıkarılan kararla koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz seyahat hakkını kullanmak isteyen Tolgahan Karadaş, otobüs şoförüne hemşire kimlik kartını göstermiş ancak otobüs şoförünün 'Erkekten hemşire mi olur?' tepkisiyle karşılaşarak ardından sonraki durakta otobüsten indirilmişti. Yaşanan bu durumun ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, özel halk otobüsü şoförü hakkında soruşturma başlattı. İETT Genel Müdürlüğü'ne davet edilen hemşire Tolgahan Karadaş'tan özel halk otobüsü şoförü adına özür dilendi.

''NE KADAR ÜZGÜN OLDUĞUMUZU İLETTİK''

Herkesin birbirine sarılması ve kucaklaması gerektiği bir dönemde sağlık çalışanı Tolgahan Karadaş'ın başına gelen olaydan ötürü son derece üzüntülü olduklarını belirten İETT Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı Müfit Yetkin, "Şu anda önemli bir dönem geçiriyoruz. Hepimizin birbirine sarılması ve kucaklaması gereken bir dönemden sağlık çalışanı olan kardeşimizin başına gelen konu bizi çok üzdü. O yüzden biz kendisinin gönlünü almak için kendisiyle görüşmek istedik, bizi kırmadı ve geldi. Yaşanan bu olaydan ötürü çok üzgün olduğumuzu kendisine ilettik. Bir daha yaşanmamasını ümit ediyoruz." dedi.

''SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VERDİKLERİ DEĞERİ HİSSETTİRDİLER''

Yaşanan olayın münferit bir olay olduğunu söyleyen hemşire Tolgahan Karadaş, "Bu yapılan şahsıma değil sağlık çalışanlarına yapıldı. Ancak münferit bir olaydır. Ben ilk günden itibaren kurumu bu olaya dahil etmek istemedim. Olay yaşandıktan sonra gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerek İETT, süreci yakından takip ettiler. Sağlık çalışanların vermiş oldukları değeri hissettirdiler. Hemşiresi, fizyoterapisti, ortopedisti ayrım yapmaksızın sağlık çalışanıdır. Bu dönemde herkese ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA