İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ
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İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ

Haber: İstanbul DHA İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

04.12.2019 06:39 | Son Güncelleme: 04.12.2019 07:09
İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ

Haber: DHA

(İDO) ve Deniz Otobüsleri (BUDO), 'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal olan seferler şöyle:

İDO

07: 45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08: 30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Kaynak: DHA
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