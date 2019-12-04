İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ
Haber: İstanbul DHA İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
Haber: İstanbul DHA
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İptal olan seferler şöyle:
İDO
07: 45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08: 30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
BUDO
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)