İdo Tatlıses'ten Sevgilisi Yasemin Şefkatli'ye Dizi Yasağı!

İbrahim Tatlıses'in yolunda ilerleyerek şarkıcılık kariyerinde genç yaşında önemli başarılara imza atan İdo Tatlıses, oyuncu olmak isteyen sevgilisi Yasemin Şefkatli'ye tepkisini koydu. Ayrı kaldıkları dönem bir reklam filminde yer alan Yasemin Şefkatli, İdo'nun yasağıyla gelen dizi tekliflerini reddetti.

"BİZ DE İDO NE DERSE O OLUR"

Yaptıkları açıklamalarla sosyal medyadan kimi zaman tepki çeken İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, mutlu birlikteliklerine devam ediyor. Ancak iddiaya göre Yasemin Şefkatli'ye üç diziden oyunculuk teklifi geldi ve oyuncu olmak isteyen genç güzele sevgilisinden izin çıkmadı. Geçtiğimiz günlerde, "Bundan sonra İdo nereye isterse oraya gideceğiz... Biz de İdo ne derse o olur. Ben bu durumdan çok mutluyum. Gayet güzel giden bir ilişkimiz var. Bakalım neler olacak göreceğiz..." yorumuyla tepki çeken Şefkatli, sevgilisine bağlılığını göstermişti.

YASEMİN ŞEFKATLİ KİMDİR?

1992 yılında dünyaya gelen Yasemin Şefkatli İstanbul doğumludur. Manken ve modellik yapan Yasemin Şefkatli, magazin dünyasında ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile birlikteliğiyle tanınmıştır. İstanbul'un Beşiktaş semtinde yaşayan Şefkatli, İstek Özel Semiha Şakir Lisesi mezunudur.

İDO TATLISES KİMDİR?

İdo Tatlıses 1992 İstanbul doğumludur. Berklee College of Music'in Arrange and Producer bölümünde sertifika eğitimi aldı. Tatlıses TV'de çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2013 yılında DJ'lik ve Tatlıses Kebap'ın işletmesini yapmaya başlamıştır. 2014 yılının Haziran ayında "Sonsuz Teşekkürler" adlı ilk teklisini çıkardı. 2014 yılının Kasım ayında "Satır Satır" adlı ikinci teklisini çıkardı. 2015 yılının Mart ayında "Kaç Kere" adlı üçünü teklisini çıkardı. 2014 yılından 2015 yılına kadar çıkardığı teklilerinin plak şirketi Deriko Müzik'tir. Çeşitli şarkılarla milyonlarca dinlenmeye ulaştı.