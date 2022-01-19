İDLİB VE AFRİN ÇEVRESİNDE KAR VE SOĞUK ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

TÜRKİYE sınırındaki Suriye'nin İdlib ve Afrin kırsalında soğuk hava ve kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetini dün akşam saatlerinde arttıran soğuk ve kar yağışı İdlib kenti kırsalında birçok yerleşim alanında etkisini sürdürdü. Afrin ilçesi ile yine Türkiye sınırı yakınında bulunan ve güvenli bölge olduğu için Suriye'de bombardımandan kaçanların yerleştirildiği çadır kamplarda da hayatı olumsuz etkiledi ve çok sayıda çadırın içerisine su doldu. Bölgede görev yapan sivil savunma ekipleri, yolların açılması için gerekli çalışmayı sürdürürken, yaşadıkları çadırlarında mağdur olanlara ulaşmaya çalışılıyor. İdlib kenti kırsalında okula gitmek isteyen bir öğrencinin çamur ve sular içerisinde bulunan yoldan geçişi de cep telefonuna yansıdı.