33 askerimizin şehit olduğu saldırının ardından Almanya, İngiltere ve Fransa'dan destek mesajları geldi

28.02.2020 21:05 | Son Güncelleme: 28.02.2020 21:54

İdlib'de askerlerimize yapılan hain saldırının ardından Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden destek mesajları geldi. Almanya, Fransa ve İngiltere'de yetkililer yapılan saldırıyı kınadı.

Suriye'de rejim güçlerinin hain saldırısında 33 askerimizin şehit olmasının yankıları sürüyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve İngiltere Dominic Raab, yapılan hain saldırıyı kınadı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, askerlerimize yapılan saldırıları kınayarak, rejim ve destekçilerine saldırılara son verme çağrısında bulundu.

FRANSA: DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğünü belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin kuzeybatısında dün Türk güçlerine yönelik yapılan saldırının ardından Sayın Çavuşoğlu'na başsağlığı dileklerimi ilettim ve dayanışma içinde olduğumuzu söyledim."

Fransa'nın Suriye rejimi ve Rusya'ya, Suriye'nin kuzeybatısında saldırılara son vermesi, uluslararası insani hukuk kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmesi ve 2018'in sonbaharında ateşkesin sağlanmasına yönelik anlaşmaya geri dönmesi gerektiği yönündeki çağrılarını yineleyen Le Drian, Rusya'nın Türkiye ile müzakereleri sürdürmesi gerektiğini belirtti.

İNGİLTERE: ATEŞKES SAĞLANMALI

İngiltere de 33 askerin şehit edilmesini kınarken, Türkiye'nin bölgede acil ve kalıcı ateşkes sağlanması yönündeki çabaların desteklendiği bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab yaptığı yazılı açıklamada, Türk hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerini iletti ve şu ifadeleri kullandı:

"NATO müttefikimiz Türkiye'nin İdlib'de acil ve kalıcı bir ateşkesi müzakere etme çabalarını destekliyoruz. Konuyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acil olarak toplantıya çağıracağız"

Raab "Dünkü olaylar, sadece Suriye rejiminin ve Rusya'nın İdlib'de yürüttüğü saldırının pervasız ve acımasız doğasını teyit etmiş olmadı aynı zamanda savaşta şimdiye kadarki en büyük insani krize yol açtı" ifadelerini kullandı.