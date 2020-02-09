: İdlib'e komando, ZPT, obüs ve mühimmat sevkıyatı yapıldı

09.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:32

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti.

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen komando ile ZPT'lerin yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.Burada askeri personel tarafından 20 tırdan indirilen ZPT'ler, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

Askeri araçların geçişi sırasında çocuklar bayrak açıp sevgi gösterisinde bulundu.

OBÜS VE MÜHİMMAT SEVKIYATI DA GERÇEKLEŞİYOR

Öte yandan Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen obüs ve mühimmatların yer aldığı askeri konvoy da, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Burada askeri personel tarafından tırlardan indirilen obüsler, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

İDLİB'E GÖNDERİLEN ARAÇ SAYISI BİNİ BULDU

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir yetkili, haftasonu yüzlerce askeri aracın da İdlib'deki gözlem noktalarına sevk edilmesiyle bu ay bölgeye gönderilen takviye araçların sayısının yaklaşık 1000 olduğunu söyledi.

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