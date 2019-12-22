: İdlib'den göç eden 80 bin Suriyeli, Türkiye'ye alınmayacak

22.12.2019 08:42 | Son Güncelleme: 22.12.2019 08:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 50 bin mültecinin daha Türkiye'te göç etme hazırlığında olduğunu duyurmuştu. Daha sonra gelen haberlere göre, Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'e saldırıları nedeniyle son 5 günde en az 80 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti. Ardından da göç eden 80 bin sivilin akıbeti kamuoyu tarafından merak konusu oldu. Edinilen bilgilere göre son göç dalgasındaki siviller Türkiye'ye alınmayacak.

Rusya ve Esad rejiminin İdlib'in güneyindeki saldırıları hız kesmeden sürerken, bölgeden Türkiye sınırına doğru göç de devam ediyor.

ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Malezya temasları doğrultusunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye'deki mülteci sorununa da değinmişti. Erdoğan, "Şu anda İdlib'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Zaten 4 milyon var, şimdi 50 bin kişi daha geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

AKIBETİ MERAK KONUSU OLDU

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, sınır hattına yığılan Suriyelilerin Türkiye'ye alınmalarının ise söz konusu değil. Kızılay, AFAD ve diğer sosyal yardım kuruluşlarının Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki sınıra yakın kampları genişletme faaliyetlerinin devam ettiği, yeni gelen göçmenlerin de buralara yerleştirilmeye başlandığı belirtildi. Birçok sivilin de İdlib'in kuzeyinde özellikle Afrin'e yakın yerlerde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlara derme çatma çadırlar kurarak geçici olarak yerleştiği, yakın akrabaları bulunanların da Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine gittiği öğrenildi. Güneydeki Maarat El Numan ve Serakib ilçelerine yoğun saldırı düzenleyen rejim güçlerinin bu bölgenin kırsalındaki Um Celal, Rebiya, Hıreybe, Şaarat el Acaiz ve Um Tüveyne, Han Sebil, El Katfa ve El Rafa'da tamamen kontrolü sağladığı bildirildi.

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