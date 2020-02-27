İdlib'deki gelişmeler sonrası Ankara'da Erdoğan başkanlığında acil güvenlik toplantısı yapıldı
İdlib'de yaşanan son gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ankara'da acil bir güvenlik toplantısı yapılırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun da CHP MYK'sını acil olarak topladığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ankara'da acil güvenlik toplantısı yapıldığı bildirildi. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da CHP MYK'sını acil olarak topladığı belirtildi.
GÜVENLİK TOPLANTISI 2 SAAT SÜRDÜ
Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın katılımıyla Güvenlik Zirvesi gerçekleştirildi. Zirve, 2 saat sürdü.
CHP GECE YARISI TOPLANACAK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplanan CHP MYK'da Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan son gelişmelerin ele alınacağı ifade edildi.