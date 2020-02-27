İdlib'deki gelişmeler sonrası Ankara'da Erdoğan başkanlığında acil güvenlik toplantısı yapıldı

27.02.2020 23:15 | Son Güncelleme: 27.02.2020 23:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ankara'da acil güvenlik toplantısı yapıldığı bildirildi. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da CHP MYK'sını acil olarak topladığı belirtildi.

GÜVENLİK TOPLANTISI 2 SAAT SÜRDÜ

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın katılımıyla Güvenlik Zirvesi gerçekleştirildi. Zirve, 2 saat sürdü.

CHP GECE YARISI TOPLANACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplanan CHP MYK'da Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan son gelişmelerin ele alınacağı ifade edildi.

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