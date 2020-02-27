İdlib'deki gelişmeler sonrası Ankara'da Erdoğan başkanlığında acil güvenlik toplantısı yapıldı
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İdlib'deki gelişmeler sonrası Ankara'da Erdoğan başkanlığında acil güvenlik toplantısı yapıldı

İdlib'de yaşanan son gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ankara'da acil bir güvenlik toplantısı yapılırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun da CHP MYK'sını acil olarak topladığı belirtildi.

27.02.2020 23:15 | Son Güncelleme: 27.02.2020 23:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 'da acil güvenlik toplantısı yapıldığı bildirildi. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da CHP MYK'sını acil olarak topladığı belirtildi.

GÜVENLİK TOPLANTISI 2 SAAT SÜRDÜ

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı başkanlığında ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın katılımıyla Güvenlik Zirvesi gerçekleştirildi. Zirve, 2 saat sürdü.

CHP GECE YARISI TOPLANACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplanan CHP MYK'da Suriye'nin kentinde yaşanan son gelişmelerin ele alınacağı ifade edildi.


Haber Videosu

: İdlib'deki gelişmeler sonrası Ankara'da acil güvenlik toplantısı yapıldı
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