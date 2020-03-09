Esed Rejimi, İdlib'de ilk günün sonunda 15 ateşkes ihlali gerçekleştirdi
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İdlib, TSK, Güncel

Esed Rejimi, İdlib'de ilk günün sonunda 15 ateşkes ihlali gerçekleştirdi

Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib Ateşkesi Mutabakatı'nın yürürlüğe girmesinden 10 dakika sonra rejim, ihlallere başladı. Esed rejimi, sadece ilk günün sonunda 15 ateşkes ihlali gerçekleştirdi.

09.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:29
Esed Rejimi, İdlib'de ilk günün sonunda 15 ateşkes ihlali gerçekleştirdi

İdlib'deki ateşkesin yürürlüğe girmesinden 10 dakika sonra rejimin ihlallere başladığı, ilk günün sonunda 15 ateşkes ihlali gerçekleştirdiği belirlendi.

TSK'YA AİT İKMAL KONVOYUNA ATEŞ AÇTILAR

Ateşkes ihlallerine dün ve bugün de devam eden rejim unsurları, gerekli koordineler yapılmasına rağmen TSK'ye ait ikmal konvoyuna makinalı tüfekle taciz ateşi açtı. Rejim unsurlarının bir başka birliğin yakınına üç havan mermisi attığı tespit edildi.

Türkiye ile Rusya arasında kararlaştırılan ateşkesin uygulanmaya başlandığı 6 Mart saat 00.01'den 10 dakika sonra rejim tarafından ateşkes ihlalleri yapılmaya başlandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği ilk günün sonunda rejimin 15 ateşkes ihlali gerçekleştirildi. Rejim unsurlarının bu ihlallerde 50'den fazla mermi kullandığı tespit edildi.

TACİZ ATIŞLARI BİR SAAT BOYUNCA DEVAM ETTİ

İhlaller İdlib'in güneyindeki Maarat Aliya, Fattıra, Kastun, Kan Safra, Zıyara, Ibzumo, Sfuhın, Bara, Tukad bölgelerinde yoğunlaşırken dün gece rejim güçleri, Hama kırsalı Gab Ovası'ndaki Zıyara köyüne de taciz atışları yaptı. Rejim topçusunun dün akşam saatlerinde İdlib'de Cebel Zaviye'nin Shuhen, Fattire, Kefer Avid köylerine gerçekleştirdiği taciz atışları ise yaklaşık bir saat boyunca devam etti.

Rejim güçlerinin dün ayrıca İdlib'in güneyinde tampon bölge durumundaki Kefrenbil'in batısında Bureyc ve Maret Mukes noktalarına iki tank, iki zırhlı personel taşıyıcı ve birçok milisin olduğu konvoyla ilerleyip mevzilendiği belirlendi.

ÜÇ HAVAN MERMİSİ ATILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının gerekli koordineleri yaparak dün başlattığı ikmal faaliyetine de taciz atışı gerçekleştirildi. Konvoya rejim unsurlarının olduğu Urum As Sugra bölgesinden makinalı tüfekle taciz ateşi açıldı.

Bir başka birliğin bulunduğu bölgenin yaklaşık 800 metre yakınına da bugün toplam üç havan mermisi atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 5 Mart'ta gerçekleştirilen toplantının ardından İdlib'de ateşkes konusunda mutabık kalınmıştı.

Esed Rejimi, İdlib'de ilk günün sonunda 15 ateşkes ihlali gerçekleştirdi

Kaynak: AA

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Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib Ateşkesi Mutabakatı'nın ilk gününde 15 ateşkes ihlali gerçekleştirdi

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