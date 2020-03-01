İdlib'de yaralanan asker Nevşehir'deki baba evine getirildi

01.03.2020 20:36 | Son Güncelleme: 01.03.2020 21:09

Suriye'nin İdlib bölgesinde, Esed rejiminin hava saldırısı sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Müjdat Duranoğlu (28), hastanedeki tedavisinin ardından Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Kalecik köyündeki baba evine getirildi.



Suriye'nin İdlib kentinde 27 Şubat'ta Esed rejimince gerçekleştirilen hava saldırısında bacağına isabet eden şarapnel parçasıyla yaralanan Duranoğlu'nun, Hatay Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.



Baba evine getirilen Duranoğlu, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar tarafından ziyaret edildi.

Duranoğlu ve ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Aktaş, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için, gece gündüz demeden çarpışan kahraman güvenlik mensuplarına minnettarız. Devletimiz şehit yakınlarına ve gazilerimize her zaman gereken desteği vermiştir." dedi.



Vali Aktaş, Duranoğlu'nu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Soylu, Hatay'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiği Duranoğlu'na geçmiş olsun dileklerini yineledi.

Duranoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlığına kavuştuğunda görevine devam etmek istediğini belirtti.



Daha önce Zeytin Dalı Harekatı'nda da görev yaptığını anlatan Duranoğlu, "Türkiye'nin ne kadar güçlü bir devlet olduğunu, devletimizin bize sunduğu imkanlardan görüyoruz. İyileştiğimde yeniden görevime dönmek istiyorum. Suriye halkı Türk askerini bir umut olarak görüyor. Devriyelerimizde bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Saldırıda şehit olan arkadaşlarımın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA