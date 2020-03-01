: İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özdemir'in naaşı Yozgat'a getirildi

01.03.2020 01:47 | Son Güncelleme: 01.03.2020 01:49

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in (24) naaşı, uçakla Kayseri'ye oradan da kara yolu ile memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine getirildi.

İlçe girişinde şehidin cenazesini karşılayan yaklaşık 250 araçtan oluşan konvoy, cenaze aracına Akdağmadeni Devlet Hastanesine kadar eşlik etti.

Hastane önünde bekleyen şehidin annesi Emine Özdemir, ağıtlar yakarak oğlunu karşıladı, baba İbrahim Özdemir ile yakınları da gözyaşlarını tutamadı.

Şehidin cenazesinin morga konulması sırasında vatandaşlar tekbir getirip, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." sloganları attı.

Şehidin cenazesi, yarın öğle vakti düzenlenecek törenin ardından Arpalık köyünde toprağa verilecek.

Kaynak: AA

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