: İdlib'de rejim güçleri ve muhalif gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor!

16.02.2020 19:54 | Son Güncelleme: 16.02.2020 20:03

Suriye'nin İdlib kentinin Mizanez ve Maarat al Naasan bölgelerinde muhalif gruplar ve rejim güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Sivillerin boşalttığı köylerdeki çatışmalara Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de zaman zaman ateş desteği veriyor.

REJİME BAĞLI JETLER KÖYLERİ BOMBALIYOR

İdlib'e bağlı Mizanez ve Maarat Al Naasan köylerinde rejim güçleri ile muhalif gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. Rejim saldırıları nedeniyle daha önce sivillerin boşaltmak zorunda kaldığı Mizanez'de bulunan rejim güçleri ile muhalif gruplar arasında tank ve ağır silahlarla çatışmalar sürüyor.

Muhaliflerin elinde bulundurduğu Maarat Al Naasan köyü de rejime bağlı jetler tarafından bombalanıyor.

TSK ZAMAN ZAMAN ATEŞ DESTEĞİ SAĞLIYOR

Öte yandan, TSK zaman zaman muhaliflere ateş desteği sağlıyor. Çatışmanın görüntüleri ise Demirören Haber Ajansı (DHA) kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: DHA

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