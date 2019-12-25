: İdlib'de on binlerce kişi Türkiye sınırına doğru hareket halinde! Uluslararası ajanslar görüntüledi

25.12.2019 20:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 20:24

Rejim ve destekçilerinin kasım ayı başından itibaren süren saldırıları ve 20 Aralık'ta başlattıkları operasyon neticesinde İdlib'in güney kesimlerindeki nüfus, Türkiye sınırı hattına doğru yığılmaya devam ediyor.Birleşmiş Milletler verilerine göre, yalnızca geçtiğimiz hafta 30 bin kişi evlerini terk etti. Toplam rakamın ise 80 bine ulaştığı belirtiliyor.

ERDOĞAN, TÜRKİYE SINIRINA GELEN SURİYELİ SAYISINI 80 BİN OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Pazar günü yaptığı açıklamada, 80 bin Suriyeli'nin İdlib'den Türkiye sınırına doğru ilerlediğini söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Salı günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası "İdlib'te rejim ihlallerinin arttığını görüyoruz. Rusya tarafına net bir mesaj gönderdik." dedi. Kalın, Rusya'da heyetler arasında gerçekleşen görüşmeleri hatırlattı ve Moskova'nın, "rejimin saldırılarının durdurulması konusunda bir çaba içerisinde olacağını" belirttiğini aktardı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya'dan, yeni bir ateşkes konusunda beklenti içinde olduklarını da vurguladı.

ESED'İN AMACI M5 OTOYOLUNU ELE GEÇİRMEK

Operasyon hattı üzerinde ise yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Uluslararası haber ajansları da M5 otoyolu üzerindeki Marat El Numan ve Hazano kasabalarındaki yoğun araç trafiğini görüntüledi. Suriye ordusunun amacının, Şam ve Halep'i birbirine bağlayan bu stratejik otoyolu ele geçirmek olduğu kaydediliyor.

EN AZ 100 KİŞİ ÖLDÜ

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, sivil konvoyların vurulduğunu ve en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini aktarıyor. Rusya destekli Suriye ordusunun geçen hafta başlattığı İdlib ilerleyişinde şu ana kadar en az 100 kişinin öldüğü bildiriliyor.

İDLİB'İN NÜFUSU 3 MİLYONA ULAŞTI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres de sözcüsü aracılığıyla tüm taraflara sivilleri koruma çağrısında bulundu. Rusya ve Türkiye'nin masaya oturarak, muhalifler ve rejim ordusu arasında silahtan arındırılmış bölge oluşturduğu İdlib'de Türkiye'nin 12 gözlem noktası yer alıyor. Rusya, İdlib'de El Kaide bağlantılı Hayat Tahrir el Şam adlı örgüte karşı operasyon yürütüldüğünü ve "anlaşma teröristleri kapsamadığı için ateşkesi ihlâl etmediklerini" savunuyor.

İç savaş öncesi nüfusu 1 milyon civarında olan İdlib bölgesi, ülkenin diğer noktalarında evlerini terk etmek zorunda kalanların da yerleşmesiyle 3 milyona ulaştı.

Haber Videosu