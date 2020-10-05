İdlib'de okullara dezenfekte
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İdlib'de okullara dezenfekte

05.10.2020 16:16 | Son Güncelleme: 05.10.2020 16:20
İdlib'de okullara dezenfekte

SURİYE'nin İdlib kenti ve kırsalındaki okul, cami, kamu tesisleri, koronavirüs salgınına karşı tedbir amaçlı dezenfekte edildi.

SURİYE'nin İdlib kenti ve kırsalındaki okul, cami, kamu tesisleri, koronavirüs salgınına karşı tedbir amaçlı dezenfekte edildi.

Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler, İdlib kenti kırsalındaki Kafrnoran, El-Jinah, Kafr Karmin ve El-Tawama 'daki camiler, Halep'in batı kırsalındaki Darat Azza şehrinde birçok okul, cami ve kamu kurumlarının sterilize edildiğini belirtti. Koronavirüs salgınına karşı tedbir amaçlı yapılan dezenfektan çalışmasında salgının yayılmasını önlemek için binaların temizlendiği belirtildi.


İdlib'de okullara dezenfekte
İdlib'de okullara dezenfekte
İdlib'de okullara dezenfekte
İdlib'de okullara dezenfekte

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU

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