: İdlib'de Esad rejimine ait bir tank imha edildi

02.03.2020 17:45 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:46

Esad rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı harekatı kapsamında rejime ait bir tank, TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı harekatı kapsamında rejim unsurlarını hedef almaya devam ediyor. SMO, İdlib'in güney kırsalındaki Hazarin bölgesinde Esad rejimine ait bir tankı imha etti. Tankın tanksavar füzesi ile hedef alındığı ifade edildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA

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