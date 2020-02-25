İdlib'de ateşkesi reddeden Lavrov: Bu teröristlere teslim olmak anlamına gelir

25.02.2020 18:27 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:27

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib için ateşkes çağrısını reddederek, "bunun teröristlere teslim olmak, hatta onları ödüllendirmek anlamına geleceğini" ifade etti.



İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 43. BM İnsan Hakları Konseyi Oturumu kapsamında konuşan Lavrov, "Bazı hükümetler radikal ve terörist gruplar tarafından yürütülen skandal eylemleri haklı göstermek istiyor" dedi. Euronews.com'da Görüntüle