İçme suyu havzasını dolduran ve şeklini değiştirenler suçüstü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İçme suyu havzasını dolduran ve şeklini değiştirenler suçüstü yakalandı

İçme suyu havzasını dolduran ve şeklini değiştirenler suçüstü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sazlıdere Barajı Domuz deresi mevkisinde içme suyu havzalarında su ürünlerinin üreme ve istihsal yerlerini dolduran, kurutan ve şeklini değiştiren 3 kişiye 32 bin 700 TL para cezası kesildi.

Sazlıdere Barajı Domuz deresi mevkisinde içme suyu havzalarında su ürünlerinin üreme ve istihsal yerlerini dolduran, kurutan ve şeklini değiştiren 3 kişiye 32 bin 700 TL para cezası kesildi. Ayrıca, mevcut alanın tekrar eski haline dönüştürülmesi için 15 gün süre verildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrolörleri ile birlikte Sazlıdere Barajı'nda 31 Ağustos günü denetim yapıldı. Yapılan bu denetimlerde içme suyu havzalarında su ürünlerinin üreme ve istihsal yerlerinin doldurulduğu, kurutulduğu; şeklini değiştirme çalışmaları yapıldığı tespit edildi. Sazlıdere Barajı Domuz deresi mevki'isinde içme suyu havzasında su ürünlerinin üreme ve istihsal yerlerin doldurulması, kurutulması ve şeklinin değiştirilmesi faaliyetlerinde bulunan 3 kişiye 32 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, mevcut alanın tekrar eski haline dönüştürülmesi için 15 gün süre verildi. - İSTANBUL

İçme suyu havzasını dolduran ve şeklini değiştirenler suçüstü yakalandı
İçme suyu havzasını dolduran ve şeklini değiştirenler suçüstü yakalandı
İçme suyu havzasını dolduran ve şeklini değiştirenler suçüstü yakalandı
İçme suyu havzasını dolduran ve şeklini değiştirenler suçüstü yakalandı
İçme suyu havzasını dolduran ve şeklini değiştirenler suçüstü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi
İstanbul Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasağının 30 Eylül'e...
İstanbul Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasağının 30 Eylül'e...
Son Dakika: İstanbul'da ormanlara giriş yasağının süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldı
Son Dakika: İstanbul'da ormanlara giriş yasağının süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hamid Karzai Meral Akşener Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Şensoy Metin Çekmez Seren Serengil Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Ali Öztürk Burak Yılmaz Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İçme suyu havzasını dolduran ve şeklini değiştirenler suçüstü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.09.2021 11:13:52. #1.13#

title