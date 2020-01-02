İçme Suyu Hattından 9 Metre Ağaç Kökü Çıktı

02.01.2020 17:13 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:13

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu hatlarında yaşanan arızalara kısa sürede müdahalede bulunuyor. Ekiplerin bakım ve onarım için kazı yaptıkları esnada kimi zaman şaşkınlık yaşatan durumlarla da karşılaşılıyor. Alaşehir ilçesine bağlı Uluderbent Mahallesi'nde de su basıncının düşmesi nedeniyle çalışma gerçekleştirildi. İçme Suyu Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, hat içerisinde tıkanmaya sebep olan 9 metre uzunluğunda kunduz adı verilen ağaç kökü çıkardı. Hattaki sorunun giderilmesinin ardından hanelere ulaşan suyun yeniden sağlıklı şekilde akışı sağlandı.

"Hanelere ulaşan suyun miktarında ciddi bir artış yaşandı"

Mahalle Muhtarı Hüsamettin Afa, "MASKİ'nin çalışmalarından memnunuz. Arıza bildirimi yaptığımızda ekipler sağ olsun hemen geliyorlar. Ağaç kökü konusunda da aynı durumu yaşadık. MASKİ'ye başvurmamızın ardından ekipler kısa sürede müdahalede bulundu. Hanelere ulaşan suyun miktarında da ciddi bir artış yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler