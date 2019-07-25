İçişleri Bakanlığı: 1'i gri kategoride olmak üzere toplam 5 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, yapılan başarılı operasyonlarla terör örgütünde çözülmelerin hızlandığını ve aralarında 300 bin TL ödülle aranan gri kategorideki teröristin de bulunduğu 5 teröristin teslim olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, 1'i gri kategoride olmak üzere toplam 5 teröristin teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1'i gri kategoride olmak üzere toplam 5 teröristin teslim olduğu belirtilerek, gri kategoride yer alan teröristin Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışma sonucu ikna yoluyla teslim olduğu kaydedildi.
"ÖRGÜTTE ÇÖZÜLMELER HIZLANDI"
Açıklamada, "Son günlerde terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar, örgütte çözülme ve kaçışları hızlandırmıştır. Jandarma ve emniyet birimlerinin çalışmaları sonucu 4 terörist ikna yoluyla teslim olurken, toplam 5 terörist dün Şırnak'ta emniyet birimlerine teslim olmuştur.
300 BİN TL ÖDÜLLÜ TERÖRİST TESLİM OLDU
Teröristlerden biri terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer almaktadır. Söz konusu terörist, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinin çabası sonucu ikna yoluyla teslim olan teröristler arasında bulunmaktadır" denildi.
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yakaladığınızı sağ bırakmayın asın bu hainleri beslemeyin içerde bu itleri şehitlerimizin kanı yerde kalmasınCevap Yaz Yayından Kaldır