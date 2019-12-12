: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Lanet" dediği Çukur dizisinden cevap geldi

12.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:43

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Lanet bir dizi" diyerek eleştirdiği Çukur dizisinde ilginç bir sahne yaşandı. Dizide "Vartolu" karakterini canlandıran Erkan Kolçak Köstendil'in ağır makineli tüfeklerle yaptığı saldırı sırasında Bakan Soylu'ya yanıt verdiği görüldü.

ÇATIŞMA SAHNESİNDE MEGAFONLA GÖNDERME

Bir çatışma sahnesinin yaşandığı dizide Vartolu'nun, ağır makineli tüfeklerle gemiye doğru hareketlenirken, megafonla kısa bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında Köstendil, "Dikkat dikkat. Duydum ki ateş ediyormuşsunuz ettirmem. Çocukların ve gençlerin ruhsal gelişimlerini kötü yönde etkiliyormuşsunuz etkilettirmem. Burada yalnızca ben ateş ederim, ben." dedi.

"ÇUKUR'DAKİ ŞİDDET GÜNDELİK HAYATA GÖRE ÇOK MASUM"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de dizinin eski oyuncularından 'İdris Koçovalı' lakaplı Ercan Kesal da Bakan Soylu'ya yanıt niteliğinde bir yorum yapmıştı. Kesal, "Çukur'daki şiddet meselesi gündelik hayattaki şiddete göre kıyasladığında çok masum. Bütün işler bitti tek sıkıntı Çukur'daki silahlar ve ölen insan sayısı mı?" demişti.

REYTİNGLERDE UÇUŞA GEÇTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunmasının ardından 74. bölümüyle ekrana gelen dizi, reytinglerde büyük bir sıçrama gerçekleştirerek Fatih Portakal ile Fox Ana Haberi tahtından indirerek birincilik koltuğuna oturmuştu.

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