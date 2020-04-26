İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
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Süleyman Soylu, Adıyaman, Güncel, Haber

İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iki kez plaket verdiği Adıyamanlı yardımsever iş insanı Abuzer Yıldırım, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

26.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:28

Adıyaman'da ihtiyaç duyulan ağız ve diş hastanesi, okul, cami, özel harekat hizmet binası ve lojmanları, sağlık ocağı ve taziye evi yaparak birçok hayra vesile olan Yıldırım Eğitim Vakfı Başkanı hayırsever Abuzer Yıldırım, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada kendisinde koronavirüs tespit edilen Abuzer Yıldırım, tedavi altına alındı.

KURTARILAMADI

Yaklaşık 1 haftadır korona virüsünden dolayı hastanede tedavi gören Abuzer Yıldırım, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yıldırım'ın cenazesi daha sonra hastane morguna alındı.

Yardımsever iş adamı Abuzer Yıldırım'ın, 27 Nisan Pazartesi günü defnedileceği belirtildi.

İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

İKİ KEZ SOYLU'DAN PLAKET ALDI

İş adamı Yıldırım'dan geriye Adıyaman'a yaptırmış olduğu yatırımlar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla beraber katıldığı açılış töreninden görüntüler geriye kaldı. Yıldırım, 12 Şubat 2012 tarihinde yeğeni şehit polis memuru Ahmet Yıldırım'ın adı verilen polis merkezini yapımı nedeniyle, 30 Kasım 2019'da da Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Ek bina yapımındaki desteği nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kendisine plaket verilerek, teşekkür edilmişti.

İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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