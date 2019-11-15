Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan siyanür satışı açıklaması: Gerekli adım atılacak

15.11.2019 16:29 | Son Güncelleme: 15.11.2019 17:05

Son 10 günde 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan 3 siyanürlü intihar olayıyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, siyanür satışına ilişkin "Arkadaşlarımız bir araya gelerek bir değerlendirme yapacak. Yapılması gerekenlerle ilgili bir adım atılacak" dedi.

Bakan Soylu, son günlerdeki intihar olaylarıyla gündeme gelen siyanür satışına ilişkin bir çalışma yapıldığını dile getirdi. "Bütün kurumlar kendileri içerisinde çalışıyor" diyen Soylu, "19'unda arkadaşlarımız bir araya gelerek bir değerlendirme yapacak. Hangi tedbirleri alabiliriz? Yapılması gerekenlerle ilgili bir adım atılacak" dedi.

10 GÜNDE SİYANÜR KAYNAKLI 3 OLAY

Türkiye bu sabah, bir siyanür vakasıyla daha karşılaştı. Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişilik bir aile, evlerinde ölü bulundu. Bakırköy Kaymakamlığı, yapılan ilk incelemede evde siyanür tespit edildiğini açıkladı.

Bu ölümler ise akıllara son haftalarda yaşanan İstanbul Fatih ve Antalya'daki siyanür ölümlerini getirdi.

İLK SİYANÜRLÜ İNTİHAR FATİH'TEN

İstanbul Fatih'te Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde yaşayanlara 6 Kasım'da ulaşılamadığı ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, Cumhuriyet savcısının talimatıyla girdikleri dairenin kapısında "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaştı. Yapılan incelemede Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.İncelemeler sonrası Oya Yetişkin'in ekonomik sıkıntı yaşadığı ve hakkında 21 icra takibiyapıldığı öğrenildi.

İKİNCİ İNTİHAR ANTALYA'DAN

Türkiye, Fatih'teki Yetişkin Kardeşler vakasının şokunu yaşarken, kan donduran bir haber bu kez 8 Kasım'da Antalya'dan geldi. Sekiz katlı bir apartmanın en üst katında oturan Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek (38) ile çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'in (5) cesetleru bulundu.

Yapılan araştırmalarda maddi kriz içerisinde bulunan Selim Şimşek'in, eşi ve iki çocuğunu siyanürle zehirledikten sonra intihar ettiği belirlendi.

SON OLAY BAKIRKÖY'DEN

İstanbul Bakırköy'de bulunan bir dairede anne-baba ve çocuklarının cansız bedeni bulundu. AFAD ekiplerinin dairede yaptığı ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edildi.