İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na Yapılan Saldırıyla İlgili Çarpıcı Açıklama: Yalan Rüzgarıyla Karşı Karşıyayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Çubuk'taki şehit cenazesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğramasına ilişkin olayla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

"BEN BU YALAN RÜZGARINDAN YORULDUM"

Saldırıyla ilgili konuşan Bakan Soylu, "Muhtarın bilgisi ve haberi olduğunu söylüyor, muhtar açıklama yapıyor 'Haber yok.' diyor. Ailenin bilgisi olduğu söyleniyor, aile açıklama yapıyor, 'Bizim bilgimiz yoktur, artık bizi rahat bıraksın, biz dua etmek istiyoruz.' diyor. Elde sopalar vardı diyor, sopalarla ilgili kimsenin bir bilgisi, görgüsü veya böyle bir değerlendirme yok. İnan bir yalan rüzgarı ile karşı karşıyayız. Ben bu yalan rüzgarından yoruldum. Adli soruşturma devam ediyor. Şu ana kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında hiçbir provokasyon bulgusuna rastlamadım. Bana sorsalardı gitmemelerini tavsiye ederdim. CHP'lilerin şehit cenazelerinde protokole alınmamalarını tedbir olarak söyledim. İki ay sonra şehit cenazelerine gidebilirler dedim çünkü tehdit kalkmıştı." ifadelerini kullandı.