İçeceğine ilaç attığı öğrencisine önce tecavüz etti, ardından evlenmeye zorladı
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde öğrencisinin içeceğine ilaç atıp tecavüz eden öğretim görevlisi, o anları kayıt altına aldı. Elindeki görüntülerle şantaj yaparak çaresiz kadını kendiyle evlenmeye mecbur bırakan öğretim görevlisi, evlilik süresince de mağdur kadına kızgın çatalla işkencede bulundu.
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde öğrenciyken içeceğine ilaç koyan araştırma görevlisinin tecavüzüne uğrayan S.V. tehdit ve şantajlardan kurtulmak için onunla evlenmeyi kabul etti. Ancak şiddet ve cinsel saldırılar evlendikten sonra da devam etti. Genç kadına kızgın çatalla işkence yapan araştırma görevlisi şikayet üzerine tutuklandı. Yaşadığı şiddet ve tehditler yüzünden okulu bırakmak zorunda kalan genç kadınının anlattıkları kan dondurdu.
İddialara göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olan 30 yaşındaki H.V, 2017 yılında öğrencisi olan 23 yaşındaki S.V'nin çeceğine ilaç atarak, tecavüz etti. S.V.'ye tecavüz ettiği anları videoya çeken H.V, görüntüleri internette paylaşacağını ve ailesine göndereceğini söyleyerek genç kadını tehditle evlenmeye zorladı. Görüntülerin yayılmasından korkan S.V, tecavüz olayını ailesine anlatmayıp, H.V. ile evlendi.
EVLENDİKTEN SONRA İŞKENCE ETMİŞ
S.V'nin ailesi, kızlarının düğünle dünya evine girmesini istemesine rağmen genç kız, sade bir nikah töreniyle H.V. ile evlendi. Ne var ki, iddialara göre, genç kadının hayatı düğünden sonra zindan oldu. Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, evlendikten sonra da talihsiz kadın işkenceye uğradı.
KIZGIN ÇATALLA İŞKENCE YAPTI
Şantajla evlendiği öğretim görevlisi genç kadını sürekli darp ederek cinsel ilişkiye zorladı. Üstelik H.V, cinsel ilişki sırasında genç kadının kollarını koli bandıyla bağlayıp ocakta ısıttığı çatalı vücudunun çeşitli yerlerine bastırarak işkence de yaptı.
DAYANAMADI, ŞİKAYETÇİ OLDU
Cinsel saldırıların dozunun giderek artmasına dayanamayan S.V, öğretim görevlisi olan eşinin telefonunda başka kız öğrencilerle yaptığı yazışmaları tespit etti.
Dayanacak gücü kalmayan, kendi başına gelenleri başka öğrencilerin de yaşayacağını düşünen S.V, geçen yıl Aralık ayında Cumhuriyet Savcılığı'na giderek başına gelenleri tek tek anlatıp öğretim görevlisi olan eşinden şikayetçi oldu. H.V. tutuklanarak Samsun Cezaevi'ne konuldu. H.V, ifadesinde genç kadının iddialarını reddetti.
TECAVÜZ EDİP KAYIT ALTINA ALMIŞ
S.V'nin vücudundaki kızgın çatal izleri, kesikler ve cinsel eziyet saldırılarına ilişkin iddialarını Adli Tıp Raporu da doğruladı. S.V, yaşadığı olayları şöyle anlattı: "2017 yılında içeceğime ilaç atarak bana tecavüz etti. Bu anları kayıt etmiş. Benimle birlikte olmak istedi fakat kabul etmeyince görüntüleri izlettirdi. Bana 'Bu görüntüleri ailenle, okuldaki arkadaşlarınla ve o iğrenç sitelerde paylaşırım, seni rezil ederim' diyerek, tehdit etti. 'Evleneceksin benimle' dedi. Aileme söyleyemedim, utandım. Keşke söyleseydim. Mecburen kabul ettim, hayatım zehir oldu. Okulumu da bıraktım."
AKIL HOCASI "ŞEYH"
OMÜ'deki çok sayıda kız öğrencinin de aynı şekilde tuzağa düşebileceğinden şüphelendiğini dile getiren S.V, eşi H.V'nin, telefonuna "şeyh" diye kayıtlı bir kişiyle sürekli mesajlaştığını, kız öğrencilere karşı nasıl davranması gerektiğine yönelik tavsiyeler aldığını belirtti.
"KOCANIN ELİNİ ÜSTÜMÜZDEN ÇEK"
Genç kadın, "Ben evlendikten sonra okulda bazı kızlar bana 'yeter artık, çek şu kocanın elini üstümüzden' diyordu. Sonra öğrendim ki; aynı iğrenç olayları onlara da yapmış. Zorla ya da para karşılığı birlikte olmak istiyormuş. Bilgisayarı vardı. Tüm görüntüler ondaydı. Ben şikayetçi olunca, bilgisayardaki hard diski söktü ve denize attı. 'Hadi şimdi bulsunlar' dedi. O gün beni darp etti ve iki gün eve kilitledi" dedi.
YARGILANMASI DEVAM EDİYOR
Hukuk mücadelesini sürdüren S.V. eşine boşanma davası da açtı. Diğer taraftan öğretim görevlisi H.V'nin Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı, eşe karşı eziyet" suçlarından tutuklu olarak yargılanması devam ediyor.
Haber Videosu: İçeceğine ilaç attığı öğrencisine önce tecavüz etti, ardından evlenmeye zorladı
-
Burası heryer değil şehri tecavüz :)))Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
madem bu adam sana tecavuz etti niye polise gitmedin? niye ailene anlatmadın?şantaj yapmışta valanda filan. o halde bugün niye gittin polise? kadınlar okadar da mahsum değil. başlarına bir geldiyse on katıp anlatıyorlar malesef.Cevap Yaz 48 34 Yayından Kaldır
-
Senjn başına geldiğinde onurunu ailenin tepkisini insanlar bana nasil davranır ne düşünür diye düşünmeden gider direk anlatırsın mali,o kadar basit bisey mi bu allah kimseye yasatmasin yapaninda iki cihanda burnundan getirsin,kadınlar masum senin zihniyetini taşıyan asalaklar suçlu,iğrenç..5 Yayından Kaldır
-
kadınlar işine gelince ah oh der işine gelmeyince biri bin yapar şikayet eder erkeklik burda çok önemli kadının eline koz vermeyeceksin yoksa kadınların dini imanı acıması yoktur dikkatli olmak gerek4 1 Yayından Kaldır
-
bak bunlar hoca olmuş tedrisattan geçmiş layık görülüp hoca yapılmış böyle olaylar yeni mi değil, sadece bu mu değil birçok dava konusu olan medyaya yansıyan olay var peki bütün akademi zan altında bırakılır mı hayır her teşkilatın içinde çürük elma olur ama önemli olan o elmaları ayıklayacak doğru bir sistem oturtmak mesele budurCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
ALLAH NE BUYURUYOR _HARAMA YAKLAŞMAYIN . BU İŞLERİN EN BAŞI İSLAMI BİLMİYORUZ. BİLMEK DE İSTEMİYORUZ. ALLAH SONUMUZU HAYIR EYLESİN DİYECEĞİM AMMA BİZ KENDİMİZ İÇİN HAYIR OLANI YAPMIYOR YAPMAK İSTEMİYORUZ. DÜŞMÜŞÜZ NEFSİN ARDINA DÖRTNALA KOŞDORUYORUZ.Cevap Yaz 27 3 Yayından Kaldır
-
ŞİMDİ SANA DİN BU İŞLERDE NE DİYOR ANLATAYIM . BUYURULUYORKİ HARAMA BAKANIN GÖZLERİNE KIYAMET GÜNÜ ALEVDEN KORLAR DOLDURURUM. DİKKAT ET YAPAN DEMİYOR BAKAN DİYOR. SEN BEN O ONLAR BU AYETİ BİLSE BUNUN CEZSINI BİLSE DEĞİL ZİNA BİR HARAMA YAKLAŞABİLİRMİ?BEN BURDA AZICIK ATEŞE DAYANAMIYORUM GÖZÜME ALEVDEN KORLARIN DOLDURULMASINA NASIL DAYANIRIM. BEN DAYANIRIM DİYENLER BUYURSUN İSTEDİKLERİNİ YAPSINLAR . AMMA ŞUNU UNUTMASINLAR HER ŞEYİN BİR HESABI SORGU SUALİ VAR. HER İLLETİ HER SOYTARILIĞI BİL AMADİNİBİLME11 Yayından Kaldır
-
ccc:YAŞIN KAÇ BİLMİYORUM AMMA ALLAH BİZLERİ BU DÜNYAYA NE DİYE GETİRDİ. ? EĞER HER ŞEY ÇOK KOLAY OLSA İMTİHANIN BİR ANLAMI OLURMUY DU AŞAĞI BİR YAZINDA GÖRDÜM ÖLÜM KURTULUŞ MUDUR. ESAS YAŞAM ORDA . TABİ BURDA ADAM GİBİ YAŞAYIP ADAM OLABİLİRSEK . AMMA NERDE NEFSİN ARDINDA KOŞMAK VARKEN KİM ALLAHIN EMİRLERİNİ PEYGAMBER EFENDİMİZİN SÜNNETLERİ YAPACAK . YANİ ÇOK ZOR BU NEFİS İŞİ ALLAH BİZLERİ ONUNLA BİR SALİSE DAHİ AYNI YERDE KOYMASIN.10 Yayından Kaldır
-
Bos versene ALLAH INANCI VAR GECMIS KARSIMA "YASAMAZMIS. O OLSAYMIS YASAMAZMIS" TECAVUZE UGRAYANI UTANMASALAR KI UTANMIYORLARDA HEM TECAVUZE UGRA HEM YASA NASIL BIR MANTIKMIŞ? TECAVUZE UGRAYANLAR ÖLSÜN EFENDIM BUNDAN SONRA.. INSANCA YASAYAMAYACAKSA ÖLSÜN BUNDAN SONRA. ÖLSÜN KI TUM TECAVUZCULER SEVINSIN. ÖLSÜNKI YASADIGI ICIN SUCLANMASIN. NASIL BIR AHLAK ANLAYISI NASIL BIR ZIHNIYET. BIR KERE MECBUR KALMISSA BIRI BIR DURUMA HEP MECBUR ETMEYE CALISIYOR BIR TAKIM INSANLAR. HERKES KENDI CIKARININ PESINDE. INSANI KATLEDEN BIR TOPLUM. BIR TOPLULUK.5 19 Yayından Kaldır
-
ÇEKİP KAFASINDAN VURACAKSIN BÖYLELERİNİ.Cevap Yaz 19 11 Yayından Kaldır