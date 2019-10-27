İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Çukur ve Adana Sıfır Bir'e sert eleştiri: Çocuklarımızı zehirliyor

27.10.2019 14:30

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Çukur ile internetin en çok izlenen dizisi Adana Sıfır Bir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hedefine girdi. Antalya'da İl Afet ve Acil Durum Müdürleri Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Soylu, "Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun" sözleriyle söz konusu yapımları eleştirdi.

"ONLAR KADAR OLAMIYORSAK YAZIKLAR OLSUN"

Afet yönetiminin sadece Türkiye'nin değil dünyanın gündem maddesi olduğunu söyleyenSoylu, afetle mücadelenin sadece tek bir kurumun yapabileceği bir şey olmadığını belirterek: "Her kurumun kendi adına üretmesi gereken tedbirler, atması gereken adımlar söz konusudur. Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de 'Adana Sıfır Bir' diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık."

"BU İKİ DİZİ ÇOCUKLARIMIZI ZEHİRLİYOR"

"Bu iki dizi çocuklarımızı zehirliyor. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor. Ben de hayretle bakıyorum 'Üniversite hocaları ne işe yarıyor?' diye. 'Bu işle ilgili kültür adamları ne yapıyorlar?' diye. Özellikle bu dizilerle alakalı ne ortaya koyuyorlar? Bizim çocuklara öğretmemiz gereken bambaşka bir şeyken çocuklarımızı birileri zehirliyor. Buna maalesef bakıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin yönünü hayra, doğru işlere döndürmeliyiz. 5 vakit namazda okunan gibi sırat-ı müstakime döndürmeliyiz." ifadelerini kullandı.