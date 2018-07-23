İbrahim Tunç İçin Konya'da Tören Düzenlendi

Erzurum'daki kampta rahatsızlanarak hayatını kaybeden Atletizm Milli Takımı antrenörü İbrahim Tunç için memleketi Konya'da cenaze töreni düzenlendi.

Atatürk Spor Stadyumu'ndaki törende konuşma yapan Tunç'un ağabeyi Ali Tunç, kardeşini anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Üzgün olduğunu ve ne söyleyeceğini bilemediğini ifade eden Tunç, konuşmasını tamamlayamadı.

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ise çocukluğunun geçtiği mekanda üzüntülü bir gün yaşadığını söyledi.

Tunç ailesiyle çok eskiye dayanan bir tanışıklığı olduğunu anlatan Baykan, şunları kaydetti:

"Konya gençliğine ve sporuna bu kadar hizmet eden bir ailenin ferdini uğurluyoruz. Bu son değil, çünkü ahiret beraberliği var. Orada inşallah birlikte, beraber olacağız. Her ölüm erkendir ama bu ölüm ciddi erken olmuştur. İbrahim kardeşimizi 44 yaşında kaybettik. Her ölüm güzeldir çünkü Cenab-ı Allah'ın emridir. Borcunu eda ederken, namaz kılarken gelen ölüm ise bir başka güzeldir. Allah'tan kardeşimize rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Merhum antrenörün eşi Gülsen Tunç, eşinin tabutuna dokunarak bir süre ağladı. Acılı eşi, yakınları teselli etti. Gözü yaşlı baba Durmuş Tunç'a, törene katılanlar başsağlığı diledi.

Helallik alınmasıyla son bulan törende, Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Tunç, geçen cumartesi günü, Erzurum'un Palandöken ilçesinde konakladığı otelde, namaz kıldığı sırada fenalaşmış, ambulansla kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Törene, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Tunç'un yetiştirdiği sporcular, mesai arkadaşları, sevenleri ve yakınları katıldı.