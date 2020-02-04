İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
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İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla dikkat çekti. Tatlıses isim vermeden meydan okudu.

04.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:20

hesabından bir mesaj paylaşan , isim vermeden medyan okudu.

"BENİ DERE SANANLARIN AKIBETİ TSUNAMİDİR"

Tatlıses'in mesajı şöyle:

"Ben kimsenin karanlığına ışık olmaya gelmedim, keyfimden yanıyorum! Ben sadece yakınlarıma ışığım, beni yakmaya kalkmayın yakarım! Bana ateşle gelmeyin, ben ummanım hem söndürür, hem boğarım! Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!"

"VOLKAN GİBİYİM PATLAYABİLİRİM"

"Bu sözlerim yakınlarımla alakalı değildir. Hedeflerim bellidir. Yakınlarım da bilirler bunca yıldır bütün afetleri içimde biriktirmiş volkan gibiyim patlayabilirim! Bu arada şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim, yakınlarına sabır dilerim başımız sağ olsun Türkiyem."

İşte Tatlıses'in o paylaşımı...


Haber Videosu

: İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
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