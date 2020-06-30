İbrahim Tatlıses, 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'yı eski eşiyle tanıştırmış
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İbrahim Tatlıses, 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'yı eski eşiyle tanıştırmış

26 yaşındaki Gülçin Karakaya ile birlikteliği magazin gündemine bomba gibi düşen İbrahim Tatlıses'in, eski eşi Ayşegül Yıldız ile yeni sevgilisini tanıştırdığı ortaya çıktı. Söz konusu durum usta sanatçının geçen yıl yaptığı paylaşımdan anlaşıldı.

İbrahim Tatlıses, 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'yı eski eşiyle tanıştırmış
30.06.2020 23:07 | Son Güncelleme: 30.06.2020 23:24

Yıllar önce geçirdiği kaza sonrası ekranlardan uzak kalan 68 yaşındaki ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük olan 26 yaşındaki Gülçin Karakaya ile aşk yaşamaya başladı. Magazin gündeminde olay yaratan birliktelik sonrası İbrahim Tatlıses'in eski bir paylaşımı dikkat çekti.

SEVGİLİSİNİ ESKİ EŞİYLE TANIŞTIRMIŞ

Tatlıses, geçtiğimiz ağustos ayında sevgilisi Gülçin Karakaya ve eski eşi Ayşegül Yıldız'la akşam yemeği yedi. 68 yaşındaki sanatçı, ikiliyle aynı masada bir fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü:

"Önüm arkam, sağım solum emniyette, ikisinin isminde de güller var; Ayşegül & Gülçin hanımlar... Ayşegül Hanım Elifada'mın annesi, Gülçin Hanım da yardımcım. Mekan ise Bodrum Marina'da bulunan Köşebaşı... Sahipleri dünürüm haza beyefendi Ali Bey, yani sırtım yere gelmez, getirmezler daha ne olsun."

İbrahim Tatlıses, 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'yı eski eşiyle tanıştırmış
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