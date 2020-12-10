İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada kaç yaşında?

İbo Show stüdyosuna gelerek sürpriz yapan İbrahim Tatlıses'in 7 yaşındaki kızı Elif Ada, izleyicilerin de ilgi odağı oldu.Konukların arasına oturan Elif Ada, kısa süre de olsa 'İbo Show'a konuk oldu. İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada kaç yaşında?

İBRAHİM TATLISES'İN KIZI ELİF ADA KAÇ YAŞINDA?

İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız ile 2011 yılında evlenmişti. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız kızları Elif Ada Tatlıses'i evliliklerinin ikinci yılında kucaklarına almışlardı. 2013 yılında boşandıklarında Elif Ada henüz bebekti. Elif Ada şuanda 7 yaşında.