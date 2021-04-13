İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çarpıcı itiraf: Hiç aşık olmadım
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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çarpıcı itiraf: Hiç aşık olmadım

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çarpıcı itiraf: Hiç aşık olmadım

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, takipçilerinden gelen "Kaç kere aşık oldunuz?" sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi. Tatlıses'ten bir kızı olan Yıldız, "Başkalarından dinlediğim aşk hikayelerinden çıkarım yaparsak hiç olmadım" itirafında bulundu.

Ayşegül Yıldız, 2011 yılında ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile nikah masasına oturmuştu. Elif Ada adında bir kızları dünyaya gelen çift, 2013 yılında boşanmıştı. Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ayşegül Yıldız, özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Uzun zamandır Bursa'da yaşayan Yıldız, "İstanbul'a yerleşmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Evet dönüş yapıyorum. Kısmetse nisan sonu mayıs başı gibi taşınmış olurum" ifadelerini kullandı.

"KEŞKE ÇOCUĞU TEK YAPABİLSEM"

40 yaşındaki Yıldız, yeniden çocuk sahibi olmak isteyip istemediği konusunda ise "Evet çok isterim keşke tek başıma yapabilsem" yanıtını verdi.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çarpıcı itiraf: Hiç aşık olmadım

"HİÇ AŞIK OLMADIM"

Ardından "Kaç kere aşık oldunuz?" sorusu yöneltilen Ayşegül Yıldız, "Başkalarından dinlediğim aşk hikayelerinden çıkarım yaparsak hiç olmadım" şeklinde dikkat çeken bir itirafta bulundu.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çarpıcı itiraf: Hiç aşık olmadım

TATLISES'İN '7 ÇOCUK' SÖZLERİNE YANIT VERMİŞTİ

Eski eşi İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde, "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü; azı karar çoğu zarar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 tane yeter artar bile!" şeklindeki isyanı Ayşegül Yıldız'a sorulmuştu.

Yıldız, "Belki o 3 çocuktan biri Elif Ada nereden biliyorsunuz? İnsanlar tabii ki kendi evladıyla ilgili şeylere zaman zaman kıza bilir. Cahiliyet döneminde bir sürü çocuk yapıp sonra pişman olabilir. Bunlar üzülüp, kırılacak şeyler değil." cevabını vermişti.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çarpıcı itiraf: Hiç aşık olmadım
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çarpıcı itiraf: Hiç aşık olmadım
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