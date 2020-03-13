İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çarpıcı açıklamalar
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İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız, Çeşme, Magazin

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çarpıcı açıklamalar

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Uzun zamandan beri Bursa'da yaşayan, bazı iş görüşmeleri için istanbul'a geldiğini dile getiren Yıldız, kendisine yöneltilen soruları içtenlikle cevapladı

13.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:00
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çarpıcı açıklamalar

İzmir Çeşme'de mekan açmaya hazırlandığını Ayşegül Yıldız, Çeşme'de açacağı mekan hakkında "Restaurant-bar tarzında bir mekan açıyorum. Sezonluk olacak. Eşimizi, dostumuzu ağırlayacağımız bir mekan olacak. İşletmeciliği seven bir insan olduğum için böyle bir karar aldım. Hayalimde olan bir şeydi." ifadelerini kullandı.

'İbrahim Tatlıses'le görüşüyoruz'

Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında bir soruya "Sürekli görüşüyoruz İbrahim beyle sonuçta ortak bir kızımız var. Barışmamız söz konusu olamaz. 7 yıl önce boşandıktan sonra "Yeniden barışalım" toplarına girmedik. Biz İbrahim beyle dostuz artık" dedi.



'Aşka inancım hiç kalmadı'

Ayşegül Yıldız, uzun bir aradan sonra ilk kez özel hayatı hakkında koştu. Yıldız, "Hayatınızda var mı biri?" sorusuna "Hayatımda kimse yok. Olsa "Var" derim ama gerçekten hayatımda kimse yok. Daha çok işimle gücümle ve çocuğumla vakit geçiriyorum. Hayatımda bir insan olursa yansıtırım, gizlemem. Sonuçta bekar bir insanım ama aşka inancım hiç kalmadı" dedi.



'Yeniden sunuculuk yapabilirim'

Eski mesleği olan sunuculuğu yeniden düşünür müsünüz" şeklindeki soruya ise eski sunucu, "Sunuculuk yeniden yapalirim. Çok özledim aslında. Bir tarafım çok istiyor bir tarafım "Yok" diyor. Akılma geldikçe de "neden olmasın" diyorum kendime" diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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